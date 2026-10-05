Protestuesit e bllokojnë daljen e Kuvendit

Protestuesit e kanë bllokuar daljen e Kuvendit të Kosovës. Me flamur të UÇK-së e uniforma të UÇK-së, ata janë ulur dhe e kanë bllokuar daljen. Në ndërkohë, seanca në Kuvend po vazhdon. /Lajmi.net/

Lajme

05/10/2026 12:37

Protestuesit e kanë bllokuar daljen e Kuvendit të Kosovës.

Me flamur të UÇK-së e uniforma të UÇK-së, ata janë ulur dhe e kanë bllokuar daljen.

Në ndërkohë, seanca në Kuvend po vazhdon. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2026

Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit

October 5, 2026

Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna e dëmton kauzën...

October 5, 2026

Haxhiu u bën thirrje protestuesve që ta ruajnë qetësinë

October 4, 2026

“Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen!

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit

Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna...

Haxhiu u bën thirrje protestuesve që ta ruajnë qetësinë

Gërvalla vie në Kuvend, protestuesit e thërrasin “tradhtare”