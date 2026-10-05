Protestuesit e bllokojnë daljen e Kuvendit Protestuesit e kanë bllokuar daljen e Kuvendit të Kosovës. Me flamur të UÇK-së e uniforma të UÇK-së, ata janë ulur dhe e kanë bllokuar daljen. Në ndërkohë, seanca në Kuvend po vazhdon. /Lajmi.net/ Lajme 05/10/2026 12:37 Protestuesit e kanë bllokuar daljen e Kuvendit të Kosovës. Me flamur të UÇK-së e uniforma të UÇK-së, ata janë ulur dhe e kanë bllokuar daljen. Në ndërkohë, seanca në Kuvend po vazhdon. /Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm October 5, 2026 Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit October 5, 2026 Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna e dëmton kauzën... October 5, 2026 Haxhiu u bën thirrje protestuesve që ta ruajnë qetësinë October 4, 2026 “Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen! October 4, 2026 “Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën... October 4, 2026 Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e... Lajme të fundit Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna... Haxhiu u bën thirrje protestuesve që ta ruajnë qetësinë Gërvalla vie në Kuvend, protestuesit e thërrasin “tradhtare”