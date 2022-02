Protesta në Tiranë nën thirrjen “Ukraina do të fitojë”

Qytetarë të shumtë kanë protestuar para Ambasadës së Rusisë, Kjo, nën thirrjen “Ukraina do të fitojë”.

Ndërkohë, Qeveria Shqiptare e ka gati një paketë sanksionesh ndaj Rusisë, e cila tashmë besohet se ka marrë miratimin e kryeministrit Edi Rama dhe të partnerëve ndërkombëtarë.

Ndërkaq, politikanët drejtues si dhe shoqëria civile në Shqipëri njëzëri kanë dënuar sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, duke bërë thirrje kundër luftës dhe për paqen.

“Ukraine will prevail!”- crowd chants in front of the Russian Embassy in Tirana. 🇦🇱 🇺🇦 pic.twitter.com/xdSlH3iLKq

— Agon Maliqi (@AgonMaliqi) February 27, 2022