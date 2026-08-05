Prokuroria kërkon paraburgim për të dyshuarin që përvetësoi rreth 500 mijë euro
Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, njoftoi se ka paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit me inicialet E.R. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale ‘’Mashtrimi’’ dhe ‘’Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike’’. Sipas Prokurorisë, i njëjti ka keqpërdorur mjetet financiare të…
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Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, njoftoi se ka paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit me inicialet E.R. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale ‘’Mashtrimi’’ dhe ‘’Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike’’.
Sipas Prokurorisë, i njëjti ka keqpërdorur mjetet financiare të investuara nga një person tjetër, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, duke i shkaktuar të dëmtuarit dëm material në vlerë prej rreth 500.000 euro.
Kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit është paraqitur pasi Prokuroria vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me Kodin e Procedurës Penale për caktimin e kësaj mase, me qëllim të sigurimit të pranisë së të dyshuarit në procedurë penale, zhvillimit të papenguar të hetimeve, si dhe parandalimit të rrethanave që mund të pengojnë zhvillimin e mëtejshëm të procedurës penale.
Prokuroria Themelore në Prishtinë deklaron se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë personave që bien ndesh me ligjin.