Prokurori: Fehim Sali pranoi se ishte rekrutuar nga BIA, dyshohet se i dha informacione shërbimit serb
I dyshuari për spiunazh, Fehim Sali, pranoi para trupit gjykues në Gjykatën Themelore, se ka qenë i rekrutuar nga Shërbimi Inteligjent Serb i njohur si BIA. Kështu bëri të ditur pas seancës, prokurori special, Bekim Kodraliu, sipas të cilit ka prova të mjaftueshme që të merren masa ndaj Salit, i cili ishte duke u hetuar…
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I dyshuari për spiunazh, Fehim Sali, pranoi para trupit gjykues në Gjykatën Themelore, se ka qenë i rekrutuar nga Shërbimi Inteligjent Serb i njohur si BIA.
Kështu bëri të ditur pas seancës, prokurori special, Bekim Kodraliu, sipas të cilit ka prova të mjaftueshme që të merren masa ndaj Salit, i cili ishte duke u hetuar nga prokuroria për më shumë se një vit.
“Nga provat që kemi siguruar nga Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë edhe me Agjencinë Kosovare për Inteligjencë kemi vërtetuar dyshimin e bazuar se i njëjti ka qenë i rekrutuar në Shërbimin inteligjent serb BIA, më konkretisht nga zyrtari i saj Zhelimir Matovic dhe se i njëjti i ka ofruar informacione këtij shërbimi në dëm të interesave të shtetit tonë. Konsiderojmë se nga provat që kemi siguruar kemi vërtetuar dyshimin e bazuar mirë dhe me rastin e paraqitjes së kërkesës për caktimin e paraburgimit, i pandehuri edhe vetë deklaroi se ka qenë i rekrutuar dhe ka pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarë të BIA-s”, ka thënë Bekim Kodraliu për RTK-në.
Ndërkohë, në dosjen e Prokurorisë të cilën e ka siguruar RTK, përshkruhen detyrat dhe informacionet që Sali dyshohet t’i ketë dhënë për shërbimin serb.
“I njëjti ka ofruar informacione për situatën politike në Kosovë, ka bërë identifikimin e zyrtarëve të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencës (AKI) përmes fotografimit të tyre, ka ofruar informacione të personave që i përkasin sektit vehabi dhe personave të tjerë, e të cilët më pas i ka propozuar te zyrtar i BIA-s si objektiva të mundshëm për kontaktim dhe rekrutim, pastaj ka ndërmjetësuar për çështje dhe dokumente të lidhura me institucionet e Republikës së Serbisë si dhe krijuar dhe mbajtur kontakte me persona me ndikim politik dhe shoqëror në Serbi dhe në Republikën e Kosovës nga komunitetet joshumicë”, thuhet në dokument.
Sipas dosjes së Prokurorisë, ka një tërësi provash që dëshmojnë fajësinë e Salit për veprën penale spiunazh.
“Konfirmimi zyrtar i AKI-së se Zhelimir Matoviq është zyrtar i BIA-s dhe atë nga viti 2002 i cili ka përdorur telefonat, me të cilët ka komunikuar me të pandehurin, foto dokumentacioni, raportet mbi hyrje daljet e të pandehurit në territorin e Serbisë, raportet mbi sekuestrimin e provave materiale në veturën dhe shtëpinë e të pandehurit ku janë gjetur 4 telefona të cilët pritet të ekzaminohen, dokumente relevante dhe një shumë e konsiderueshme e të hollave rreth 40 mijë euro, të cilat janë rezultat i kryerjes së këtij aktiviteti të spiunimit në favor të BIA-s serbe”, vazhdon dokumenti.
Andaj, sipas Prokurorisë dëshmia që Sali ka nënshtetësi të Serbisë e bën të mundur faktin që ai të shkoj në territorin serb dhe të arratiset atje, shtet me të cilin Kosova nuk ka bashkëpunim fare.
Në njërën nga nenet e dosjes thuhet se edhe pozita që ushtronte Sali në Kosovë i ka mundësuar të mbledh informacione të rëndësishme për vendin.
“Rëndësi të veçantë ka edhe pozita politike që i dyshuari ka ushtruar në kuadër të Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, e cila mund t’i ketë mundësuar qasje në informacione të ndjeshme dhe kontakte me persona të ndryshëm me rëndësi për funksionimin e institucioneve shtetërore”, thuhet në dokumentin e siguruar nga RTK.
Sipas dyshimeve të ngritura nga autoritetet, Sali është marrë me ndërmjetësimin për prona dhe dokumente serbe, ndërsa dyshohet se është angazhuar edhe në grumbullimin e votave për mbështetësit e Aleksandër Vuçiqit.
Në këtë fotografi, Fehim Sali shihet edhe në shoqëri të Ivica Daçiqit, aktualisht zëvendëskryeministër dhe ministër i Punëve të Brendshme të Serbisë.
Rasti i fundit rikthen në vëmendje shqetësimet për aktivitetin e dyshuar të strukturave të inteligjencës serbe në Kosovë. Nga viti 2024 deri në vitin 2025, në Kosovë janë arrestuar së pakushtatë persona nën dyshimet për spiunazh, në raste që kryesisht lidhen me dyshime për bashkëpunim me shërbimin inteligjent serb BIA./Lajmi.net/