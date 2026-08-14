Dogana ndalon afro 24 mijë artikuj në tri lokale në Prishtinë
Dogana e Kosovës, në kuadër të aktiviteteve operative dhe kontrolleve ndaj subjekteve tregtare, kanë realizuar kontrolle në tri lokale, ku kanë ndaluar gjithsej 23,918 artikuj të ndryshëm. Mallrat e ndaluara përfshijnë: 16,394 mbrojtëse për telefona mobilë, kufje të modeleve AirPods dhe AirPods Max, kabllo USB-C dhe Lightning, adapterë dhe pajisje për mbushje, orë inteligjente, pajisje…
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Dogana e Kosovës, në kuadër të aktiviteteve operative dhe kontrolleve ndaj subjekteve tregtare, kanë realizuar kontrolle në tri lokale, ku kanë ndaluar gjithsej 23,918 artikuj të ndryshëm.
Mallrat e ndaluara përfshijnë: 16,394 mbrojtëse për telefona mobilë, kufje të modeleve AirPods dhe AirPods Max, kabllo USB-C dhe Lightning, adapterë dhe pajisje për mbushje, orë inteligjente, pajisje AirTag, lapsa elektronikë, tastiera dhe aksesorë të tjerë elektronikë, bateri për telefona mobilë.
Në mallrat e ndaluara janë evidentuar shenja të markave të njohura tregtare, përfshirë Apple, Louis Vuitton, Prada, Gucci dhe Guess.
Sipas rezultateve të evidentuara, në lokalin e parë janë ndaluar 22,391 artikuj, në lokalin e dytë 477 artikuj, ndërsa në lokalin e tretë 1,050 artikuj.
Dy nga subjektet e kontrolluara janë referuar për trajtim të mëtejmë në Sektorin për Kundërvajtje Doganore.
Ndërkaq, lidhur me subjektin e tretë, për shkak të sasisë dhe vlerës së lartë të mallrave të ndaluara, është njoftuar Prokuroria Themelore në Prishtinë, ndërsa rasti do të trajtohet në përputhje me udhëzimet e saj.
Të gjitha mallrat janë vendosur nën mbikëqyrje doganore dhe do t’u nënshtrohen procedurave përkatëse për verifikimin e dokumentacionit, prejardhjes së tyre dhe respektimit të legjislacionit doganor dhe të të drejtave të pronësisë intelektuale.
Dogana e Kosovës deklaron se mbetet e përkushtuar në luftimin e kontrabandës dhe ekonomisë joformale, mbrojtjen e tregut të ligjshëm dhe parandalimin e qarkullimit të mallrave që cenojnë të drejtat e pronësisë intelektuale dhe interesat e konsumatorëve.