Zbulohet kontrata paramartesore e Ronaldos me Georginën: Si do të ndahen pasuritë në rast divorci
Pasi Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez hynë në “ujra martesore”, doli në dritë një dokument që konfirmonte atë që çifti nënshkroi në marrëveshjen e tyre paramartesore në lidhje me ndarjen e pronës. Çifti u martua në një ceremoni intime në vilën e tyre të bukur prej 30 milionë funtesh në zonën ekskluzive Quinta da Marinha…
ShowBiz
Pasi Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez hynë në “ujra martesore”, doli në dritë një dokument që konfirmonte atë që çifti nënshkroi në marrëveshjen e tyre paramartesore në lidhje me ndarjen e pronës.
Çifti u martua në një ceremoni intime në vilën e tyre të bukur prej 30 milionë funtesh në zonën ekskluzive Quinta da Marinha të Cascais. As nëna e Ronaldos, Dolores, nuk ishte e pranishme, dhe vetëm katër dëshmitarë dhe fëmijët e çiftit ishin të ftuar.
Miliarderi dhe legjenda e futbollit, Ronaldo (41) dhe ish-shitësja joshëse Georgina (32) janë bashkë prej 10 vitesh, që kur u takuan në një dyqan Gucci në Madrid.
Edhe pse ceremonia e tyre u mbajt sekret, një fotografi e certifikatës së martesës u publikua. Çifti nënshkroi një marrëveshje paramartesore në zyrën e një noteri në Lisbonë më 10 gusht, një ditë para se të martoheshin.
Certifikata thotë se Ronaldo dhe Georgina kanë rënë dakord për një regjim ndarjeje pasurie ose marrëveshje ndarjeje pasurie. Kjo do të thotë që, nëse marrëdhënia përfundon ndonjëherë, Georgina nuk do të ketë të drejtë për pothuajse gjysmën e pasurisë së fituar gjatë martesës.
Në vend të kësaj, çdo pronë do të jetë në pronësi të personit që e ka fituar ose e ka blerë atë.
Dhe në rast divorci, si Ronaldo ashtu edhe Georgina do të largohen me atë që mbahet në emrat e tyre, dhe vetëm prona, e cila është e regjistruar në mënyrë të qartë në emrat e të dyve, do të ndahet midis tyre.
Marrëveshja paramartesore do të mbrojë pasurinë ekzistuese dhe të ardhurat e ardhshme të Ronaldos.
Georgina ka gjithashtu sipërmarrjet e saj fitimprurëse që sjellin fitime, duke përfshirë modelimin, aktrimin, një markë mode dhe kanalet e saj në mediat sociale.
Megjithatë, sipas raportimeve nga Portugalia, të publikuara gjithashtu nga Marca, sipas marrëveshjes, ajo do të merrte 100,000 euro në muaj në rast divorci.
Kjo marrëveshje hyri në fuqi pas lindjes së vajzës së tyre Alana me qëllim mbrojtjen e sigurisë financiare të Georginës dhe fëmijëve.
Gjithashtu pretendohet se vila luksoze e Ronaldos me vlerë 6 milionë euro në zonën prestigjioze La Finca të Madridit është transferuar në emrin e Georginës.