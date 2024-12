Projektligji për sigurime shëndetësore kaloi, Zemaj me kritika për Qeverinë: Patën kohë katër vite, guti e madhe për përfitim elektoral

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka kritikuar qeverinë pasi në kuvend sot kaloi projektligji për sigurime shëndetësore.

Sipas tij, qeveria pati kohë katër vjet, por e kaluan pa asnjë konsultim me deputetët për përfitime elektorale.

E madje ai këtë kalim të projektligjit e quajti “guti” e madhe për ta kthyer në përfitim elektoral.

“I prapranueshëm fakti se si VV-ja e kontrabandoj sot projektligjin për sigurime shëndetësore, brenda ditës në dy leximet, duke mashtruar dhe improvizuar, nga gutia e madhe për ta kthyer në përfitim elektoral”, ka shkruar Zemaj.

Siç shkruan deputeti i LDK-së, ky mashtrim, do të ndëshkohet nga qytetarët më 9 shkurt.

“Patën 4 vite kohë, nuk u morën me të por sot pa asnjë konsultim, pa u lënë kohë deputetëve të bëjnë propozimet e tyre për ta përmirësuar sado pak propozimin skandaloz të qeverisë së paaftë, që aftësinë e vetme e ka mashtrimin. Por, ky mashtrim do të ndëshkohet nga qytetarët më 9 shkurt. E sigurimet do të bëhen me qeverinë e re të LDK-së”, thotë ai.