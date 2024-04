Prishtinë: Dy të miturit arrestohen për armëmbajtje pa leje

Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë arrestuar dy të mitur për armëmbajtje pa leje.

Pas kontrollimit në çantën e njërit prej tyre, është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me gaz, shkruan lajmi.net.

Ai kishte deklaruar se arma nuk ishte e tij, por e të dyshuarit tjetër, por ai e kishte marrë sepse kishte dashur të bënte disa fotografi me të.

Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

