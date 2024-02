Prishtinasi “kapadai” incizon veten me armë, policia e gjen dhe e arreston

Gjatë ditës së djeshme është arrestuar një person, i cili nga një video incizim ishte parë nga Policia e Kosovës me pistoletë në brez.

Sipas raportit të policisë, i dyshuari ka sjellë në stacion një pistoletë me gaz, e cila është sekuestruar, shkruan lajmi.net.

Me vendim të prokurorit, rasti vazhdon me procedurë të rregullt.

Njoftimi i plotë:

ARMËMBAJTJE PA LEJE- Prishtinë 04.01.2024 – 03:35. Me datë 01.02.2024 është intervistuar i dyshuari kosovar i cili ishte vërejtur me datën e cekur në disa video incizime me një pistoletë në brez. Lidhur me rastin personi i dyshuar e ka sjellë në stacion një pistoletë me gas e cila është sekuestruar. Me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/