Presidentja takohet me Prattipatin, theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim të ngarkuarën me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, e cila e uroi për marrjen e detyrës. Sipas komunikatës së Presidencës, Presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen për urimin dhe riafirmoi përkushtimin e saj për thellimin e…

Lajme

29/10/2026 11:43

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim të ngarkuarën me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, e cila e uroi për marrjen e detyrës.

Sipas komunikatës së Presidencës, Presidentja Shiroka Pula shprehu mirënjohjen për urimin dhe riafirmoi përkushtimin e saj për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

“Në këtë kontekst, Presidentja Shiroka Pula theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve dhe të vazhdimit të koordinimit të ngushtë për çështjet me interes të përbashkët, në funksion të ruajtjes së paqes dhe sigurisë rajonale, si dhe të zhvillimit dhe avancimit të pozitës ndërkombëtare të Kosovës”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2026

Flutura Kusari kritikon Apelin që e mbylli seancën për Naim Murselin:...

October 29, 2026

Mbyllet për publikun seanca në Apel për rastin e Liridona Ademajt

October 29, 2026

Kryeprokurori i Shtetit pritet të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Pejës...

October 29, 2026

Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima dhe 3 ditë...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

Lajme të fundit

Flutura Kusari kritikon Apelin që e mbylli seancën...

Mbyllet për publikun seanca në Apel për rastin e Liridona Ademajt

Kryeprokurori i Shtetit pritet të rekomandojë suspendimin e...

Kabashi-Ramaj: Një shtet që nuk arrin t’i mbrojë...