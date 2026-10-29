Kryeprokurori i Shtetit pritet të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Pejës Vuçetaj dhe koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Gacaferrit
Kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, do të iniciojë procedurën disiplinore, si dhe do të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, si dhe të koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Nallbani Gacaferri. Sipas raportimit në media, ky raportim do të bëhet në mbledhjen e KPK-së që do të mbahet sot nga…
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Kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, do të iniciojë procedurën disiplinore, si dhe do të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, si dhe të koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Nallbani Gacaferri.
Sipas raportimit në media, ky raportim do të bëhet në mbledhjen e KPK-së që do të mbahet sot nga ora 13:00.
Kjo ka të bëj me vrasjen e Arlinda Zekajt në Pejë dhe me mos-marrjen parasysh të letrës së Arlinda Zekajt drejtuar kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetajt ku i ka kërkuar mbrojtje pasi i ka bërë të ditur se është e rrezikuar për jetë.
Arlinda Zekaj është vrarë tri ditë pasi i ka dërguar këtë letër kryeprokurores Vuçetaj. /Lajmi.net/