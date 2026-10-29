Kryeprokurori i Shtetit pritet të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Pejës Vuçetaj dhe koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Gacaferrit

Kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, do të iniciojë procedurën disiplinore, si dhe do të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, si dhe të koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Nallbani Gacaferri. Sipas raportimit në media, ky raportim do të bëhet në mbledhjen e KPK-së që do të mbahet sot nga…

Lajme

29/10/2026 11:30

Kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, do të iniciojë procedurën disiplinore, si dhe do të rekomandojë suspendimin e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetaj, si dhe të koordinatores për dhunë në familje, Arlinda Nallbani Gacaferri.

Sipas raportimit në media, ky raportim do të bëhet në mbledhjen e KPK-së që do të mbahet sot nga ora 13:00.

Kjo ka të bëj me vrasjen e Arlinda Zekajt në Pejë dhe me mos-marrjen parasysh të letrës së Arlinda Zekajt drejtuar kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në Pejë, Lumturije Vuçetajt ku i ka kërkuar mbrojtje pasi i ka bërë të ditur se është e rrezikuar për jetë.

Arlinda Zekaj është vrarë tri ditë pasi i ka dërguar këtë letër kryeprokurores Vuçetaj. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2026

Arrestohen dy persona të dyshuar për krime lufte në rastin e...

October 29, 2026

Osmani për rastin e Arlindës: Shteti e la në duart e...

October 29, 2026

Në ora 18:00 përfundon ultimatumi i Kurtit për Gërvallën dhe Sveçlën...

October 29, 2026

Ramadani – Maqedoncit: Keni thanë se prodhimi në fabrikën e municionit...

October 29, 2026

Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima dhe 3 ditë...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

Lajme të fundit

Resul Sinani, emri i ri në panelin e...

Arrestohen dy persona të dyshuar për krime lufte...

Osmani për rastin e Arlindës: Shteti e la...

Në ora 18:00 përfundon ultimatumi i Kurtit për...