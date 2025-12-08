Presidentja Osmani pret në takim sot homologun hungarez

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani do të presë sot në takim presidentin hungarez, Tamas Sulyok. Takimi parashihet të nis në ora 16:00. Mediat mund të marrin pamje nga fillimi i takimit. Agjenda mediale e Presidentes Osmani për sot (8.12.2025) Në orën 16:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim Presidentin e Hungarisë,…

Lajme

08/12/2025 09:04

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani do të presë sot në takim presidentin hungarez, Tamas Sulyok.

Takimi parashihet të nis në ora 16:00.

Mediat mund të marrin pamje nga fillimi i takimit.

Agjenda mediale e Presidentes Osmani për sot (8.12.2025)

Në orën 16:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim Presidentin e Hungarisë, Tamás Sulyok.

Mediat do të kenë mundësinë të marrin pamje nga pritja si dhe në fillim të takimit.

Mediat e interesuara për ta përcjellë takimin duhet të jenë në Presidencë në orën 15:30.

Vendi: Kabineti i Presidentes;

Mirëpresim ekipet tuaja!/Lajmi.net/

Lajme të fundit

Çfarë po ndodhë nëpër botë? Tajlanda kryen sulme...

Dy gra sulmohen në Prishtinë, arrestohet i dyshuari

Gjendet e vdekur skaj lumit Bistrica, gruaja që po kërkohej në Klinë

Kurtit s’i bëhet vonë, fut në listën kandiduese...