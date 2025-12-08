Presidentja Osmani pret në takim sot homologun hungarez
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani do të presë sot në takim presidentin hungarez, Tamas Sulyok.
Takimi parashihet të nis në ora 16:00.
Mediat mund të marrin pamje nga fillimi i takimit.
Agjenda mediale e Presidentes Osmani për sot (8.12.2025)
Në orën 16:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim Presidentin e Hungarisë, Tamás Sulyok.
Mediat do të kenë mundësinë të marrin pamje nga pritja si dhe në fillim të takimit.
Mediat e interesuara për ta përcjellë takimin duhet të jenë në Presidencë në orën 15:30.
Vendi: Kabineti i Presidentes;
Mirëpresim ekipet tuaja!