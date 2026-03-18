Presidenti iranian konfirmon se Ministri i Inteligjencës është vrarë
Presidenti iranian Mazoud Pezeshkian ka konfirmuar se ministri i Inteligjencës Esmail Khatib është vrarë. Në një postim në X, Pezeshkian thotë: "Vrasja frikacake e kolegëve të mi të dashur Esmaeil Khatib, Ali Larijani dhe Aziz Nasirzadeh, së bashku me disa anëtarë të familjeve të tyre dhe ata që e shoqëronin ekipin na ka lënë në…
Bota
Në një postim në X, Pezeshkian thotë: “Vrasja frikacake e kolegëve të mi të dashur Esmaeil Khatib, Ali Larijani dhe Aziz Nasirzadeh, së bashku me disa anëtarë të familjeve të tyre dhe ata që e shoqëronin ekipin na ka lënë në zi”, raporton BBC.
Izraeli më parë tha se e kishte vrarë Khatib në një sulm gjatë natës.