Presidenti iranian konfirmon se Ministri i Inteligjencës është vrarë

Bota

18/03/2026 19:50

Presidenti iranian Mazoud Pezeshkian ka konfirmuar se ministri i Inteligjencës Esmail Khatib është vrarë.

Në një postim në X, Pezeshkian thotë: “Vrasja frikacake e kolegëve të mi të dashur Esmaeil Khatib, Ali Larijani dhe Aziz Nasirzadeh, së bashku me disa anëtarë të familjeve të tyre dhe ata që e shoqëronin ekipin na ka lënë në zi”, raporton BBC.

Izraeli më parë tha se e kishte vrarë Khatib në një sulm gjatë natës.

