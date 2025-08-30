Presidenti i Lille e mohon mundësinë që Edon Zhegrova të transferohet te Marseille
Olivier Letang, presidenti i klubit të Lille, ka mohuar spekulimet për një transferim të mundshëm të Edon Zhegrovës në Marseille.
Ai ka theksuar se debati rreth këtij transferimi është i mbyllur, duke shtuar se Zhegrova ka shprehur interes për këtë kalim pas një bisede me klubin francez dhe trajnerin, por sipas Letang, ky nuk është diskutuar më parë mes dy klubeve, raporton lajmi.net
“Edon Zhegrova nuk do të shkojë në Marseille. Debati është i mbyllur për mua. Ai erdhi në stërvitje dje, kur duhej të luante dhe na tha se ka biseduar me Marseille-n, ka folur me trajnerin dhe ai e do,” u shpreh Letang për mediat.
Letang gjithashtu e bëri të qartë se klubi i Lille dëshiron ta mbajë lojtarin, por është i gatshëm të shqyrtojë mundësinë e një oferte të mirë.
“Do të ishte mirë që ky diskutim të ishte bërë më herët mes klubeve, por tani kjo ka mbetur pas. Nëse të gjithë janë të kënaqur, nuk kam ndërmend ta bllokoj,” përfundoi ai./Lajmi.net/