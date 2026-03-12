Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paraqiti tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës, duke përfshirë “njohjen e të drejtave legjitime të Iranit, pagesën e dëmshpërblimeve dhe garanci të forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”. Ishte hera e parë që presidenti kishte përcaktuar publikisht kushte specifike për t’i dhënë fund konfliktit. “E vetmja mënyrë për t’i dhënë…

Bota

12/03/2026 20:43

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paraqiti tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës, duke përfshirë “njohjen e të drejtave legjitime të Iranit, pagesën e dëmshpërblimeve dhe garanci të forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”.

Ishte hera e parë që presidenti kishte përcaktuar publikisht kushte specifike për t’i dhënë fund konfliktit.

“E vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte është njohja e të drejtave legjitime të Iranit, pagesa e dëmshpërblimeve dhe garancitë e forta ndërkombëtare kundër agresionit të ardhshëm”, tha Pezeshkian, transmeton telegrafi.

Ndryshe, SHBA së fundmi ka publikuar video që tregon sulmet amerikane ndaj tre aeroplanëve ushtarakë iranianë në një aeroport në Kerman, Iranin juglindor.

Në pamjet filmike, çdo aeroplan goditet të paktën një herë përpara se videoja të zvogëlohet për të treguar të tre duke u djegur.

Në një postim në X, CENTCOM deklaroi: “Regjimi iranian po humbet kapacitetin ajror dita-ditës. Forcat amerikane nuk po mbrohen vetëm kundër kërcënimeve iraniane, por po i çmontojnë ato në mënyrë metodike”.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Izraeli sulmon Bejrutin dhe Libanin jugor

March 12, 2026

Irani mohon vendosjen e minave në Ngushticën e Hormuzit, paralajmëron vendet...

Lajme të fundit

Raporti i Parlamentit Evropian: Serbia duhet ta ndjek...

Edon Zhegrova bëhet baba i një djali, ky është emri që ia kanë lënë

Komentet në GJK për dekretin, Osmani përmend si...

MPJD konfirmon se qindra kosovarë ndodhen ende në Lindjen e Mesme