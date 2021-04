Presidenti i Barcelonës, Laporta: Superliga është e nevojshme, jemi të hapur për dialog me UEFA-në

Superliga Evropiane u formua nga 12 gjigantë evropianë, por nëntë prej tyre konfirmuan largimin, përcjellë lajmi.net.

Barcelona nuk do largohet dhe këtë e ka konfirmuar Laporta që e sheh Superligën të nevojshme.

“Superliga Evropiane është e nevojshme, por fjala e fundit do jetë me shoqërinë. Jemi të hapur për dialog me UEFA-në”.

“Besoj se do këtë marrëveshje me UEFA-në. Është e rëndësishme t’i mbrojmë interesat tanë”.

“Kjo do jetë garë atraktive, e bazuar në talentin sportiv”, u shpreh ai.

Dje, Perez bëri të ditur se ende asnjë skuadër nuk është larguar nga Superliga Evropiane, sepse nëse largohen duhet të paguajnë./Lajmi.net/