“President me vlera”, Zemaj: Një President i tillë nuk do ta lejonte një Albin i tillë
Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka shkruar në lidhje me deklaratën që kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë pas takimit me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhik8un i cili ka thënë se janë pajtuar për një President me vlera, kontribute dhe merita. Ai është shprehur i habitur në lidhje me këtë deklaratë. “Qysh…
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Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka shkruar në lidhje me deklaratën që kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka dhënë pas takimit me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhik8un i cili ka thënë se janë pajtuar për një President me vlera, kontribute dhe merita.
Ai është shprehur i habitur në lidhje me këtë deklaratë.
“Qysh po i bie kjo tash, derisa vendi po mbahet pa institucione funksionale dhe në mospërputhje me Kushtetutën. Një president i tillë, në fakt, nuk do ta lejonte një Albin të tillë. Mbetet të shihet, ndoshta “ndryshon””, ka shkruar Zemaj. /Lajmi.net/
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