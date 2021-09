Presidenca e Kosovës reagon pasi helikopterët serbë iu afruan kufirit në veri

Shefi i Kabinetit të presidentes Osmani, Blerim Vela, në një postim në Facebook ka thënë se Serbia po i rrit tensionet në kufi duke grumbulluar njësi policoro-ushtarake, shkruan lajmi.net.

Sipas tyre, regjimi i Vuçiqit po kthehet në një politik të llojit të Millosheviqit për të kërcënuar dhe punuar në mënyrë aktive për të destabilizuar fqinjët e saj.

“Serbia vazhdon të rrisë tensionet rreth kufirit me #Kosovën duke grumbulluar njësi policore-ushtarake. Regjimi hegjemonik i # Vuçiqit po kthehet në politikën e Millosheviqit për të kërcënuar dhe punuar në mënyrë aktive për të destabilizuar fqinjët e saj. Përsëri, ata do të dështojnë”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

⛔️ #Serbia continues raising tensions around the border with #Kosovo by amassing police-military units.

The hegemonic regime of #Vučić is reverting to Milošević’s policy of threatening & actively working to destabilize its neighbors. Again, they’ll fail.https://t.co/r3uKAuzJ1P

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) September 24, 2021