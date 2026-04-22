Pozita e Haxhiut në ofertat e Kurtit për opozitën, Mustafa: Më vjen keq që kryeparlamentarja trajtohet kështu

Deputeti i Partisë Demokratike e Kosovës, Arben Mustafa, ka kritikuar qasjen e kryeministrit Albin Kurti lidhur me ofertat për partitë opozitare. Mustafa shprehu pakënaqësi për mënyrën se si, sipas tij, po trajtohet pozita e Kryetares së Kuvendit, duke theksuar se është shqetësuese që një person i zgjedhur së fundmi në këtë funksion mund të zëvendësohet…

22/04/2026 19:16

Deputeti i Partisë Demokratike e Kosovës, Arben Mustafa, ka kritikuar qasjen e kryeministrit Albin Kurti lidhur me ofertat për partitë opozitare.

Mustafa shprehu pakënaqësi për mënyrën se si, sipas tij, po trajtohet pozita e Kryetares së Kuvendit, duke theksuar se është shqetësuese që një person i zgjedhur së fundmi në këtë funksion mund të zëvendësohet lehtësisht.

Sipas tij, kjo qasje tregon mungesë serioziteti ndaj institucioneve shtetërore.

“Mua më vjen keq që Kryetarja e Kuvendit të shtetit dhe ushtruesja e detyrës së Presidentit, trajtohet në këtë mënyrë nga z.Kurti. Me zgjedh dikë para një muaji Kryetare të Kuvendit dhe me thënë aq lehtë që e heqi atë e bëj nënkryetare, kjo flet për rëndësinë që ia jep pozitave të ndryshme në shtet”.

“Albin Kurti dëshiron që vetëm ai të jetë personi i rëndësishëm në shtet, për të Kryetari i Kuvendit, Presidenti, duken si pozicione periferike të cilat kanë ndonjë rol ndihmës ndaj kryeministrit”, tha ai në Klankosova.

