Izet Sadiku përfundon mandatin si drejtor i Shëndetësisë në Prishtina: Nder dhe përgjegjësi e veçantë të shërbej në këtë detyrë

Izet Sadiku ka njoftuar për përfundimin e mandatit të tij si Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi në Komunën e Prishtina, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë kësaj periudhe. Në një postim publik, ai e cilësoi këtë detyrë si një nder dhe përgjegjësi të veçantë, duke theksuar përkushtimin për avancimin e sektorit të shëndetësisë…

Lajme

22/04/2026 19:55

Izet Sadiku ka njoftuar për përfundimin e mandatit të tij si Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi në Komunën e Prishtina, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë kësaj periudhe.

Në një postim publik, ai e cilësoi këtë detyrë si një nder dhe përgjegjësi të veçantë, duke theksuar përkushtimin për avancimin e sektorit të shëndetësisë në kryeqytet në funksion të nevojave të qytetarëve.

Sipas tij, arritjet gjatë mandatit kanë qenë rezultat i bashkëpunimit institucional dhe profesional.

Postim i tij i plotë:

Të nderuar qytetarë,
Me përfundimin e mandatit tim si Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi në Komunën e Prishtinës, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për besimin, përkrahjen dhe bashkëpunimin që kam marrë gjatë kësaj periudhe.
Ka qenë nder dhe përgjegjësi e veçantë të shërbej në këtë detyrë, me përkushtimin që sektori i shëndetësisë në Kryeqytet të avancojë vazhdimisht në funksion të nevojave të qytetarëve tanë. Çdo angazhim, përpjekje dhe rezultat i arritur ka qenë i mundur falë bashkëpunimit të sinqertë institucional dhe profesional.
Falënderoj qytetarët e Prishtinës për besimin dhe mirëkuptimin e vazhdueshëm.
Falënderoj Kryetarin Lumir Abdixhiku dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës për përkrahjen e vazhdueshme dhe besimin institucional.
Falënderoj Kryetarin e Komunës, z. Përparim Rama dhe kolegët e mi në Komunën e Prishtinës për bashkëpunimin korrekt dhe profesional.
Një falënderim i veçantë për stafin shëndetësor, mjekët, infermierët, teknikët dhe gjithë punonjësit shëndetësorë për punën e palodhshme, përkushtimin dhe shërbimin e tyre ndaj qytetarëve në çdo rrethanë.
Jam mirënjohës për rrugëtimin që kemi bërë së bashku dhe krenar për punën e realizuar.
Përkushtimi ndaj shëndetit publik dhe shërbimit ndaj qytetarëve mbetet përherë prioritet i imi si drejtues dhe si profesionist shëndetësorë.
Me respekt dhe mirënjohje!/Lajmi.net/

Lajme të fundit

KQZ pa buxhet për zgjedhjet eventuale, i duhet rreth 7 milionë euro

Policia e Kosovës godet kontrabandën në Hodonovc të...

Erdogani pret Rutten, diskutojnë përgatitjet për samitin e Ankarasë

Faton Klinaku: Ai që e ofendon Hashim Thaçin, është tradhtar e bir tradhtari