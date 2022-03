Portugalia publikon listën e të ftuarve për ndeshjet e marsit

Portugalia do zhvillojë dy takime në kuadër të ‘play-off’ të kualifikimeve për Kupën e Botës, shkruan lajmi.net.

Tashmë, përzgjedhësi Fernando Santos ka publikuar listën e të ftuarve për këto dy takime.

Lista e plotë:

Portierë: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio

Mbrojtës: Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inacio, Jose Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Gurreiro

Mesfushorë: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Monteiro, Bernardo Silva

Sulmues: Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao.

📣 𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗚𝗢𝗨! Estes são os convocados para o Play-Off! 🔽 #VamosComTudo pic.twitter.com/kXkdM5mCKI — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2022

Portugalia në ndeshjen e parë do përballet me Turqinë me 24 mars./Lajmi.net/