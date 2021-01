Ponte Prizreni mposhtë Pejën

Ponte Prizreni ka shënuar fitore ndaj Pejës me rezultat 89:81 (21:24, 25:18, 23:16, 20:23), në kuadër të javës së 17-të në Superligën e Kosovës në basketboll.

Përballja në Prizren ishte mjaft interesante, kurse në fund festuan vendasit. Periudhën e parë më mirë e nisën pejanët, që kishin shtatë pikë epërsi disa herë, por prizrenasit ngushtuan shifrat në 21:24, sa përfundoi kjo pjesë.

Por, në periodën e dytë më të mirë ishin vendasit që barazuan shifrat në 34:34, e më pas kaluan në epërsi 43:36, derisa pjesa e parë përfundoi 46:42.

Prizreni ishte më edhe më bindës në çerekun e tretë, ku kishte epërsi deri në 15 pikë, 67:52, ndërsa rezultati në semafor pas 30 minutash në semafor 69:58. Peja u mundua me të gjitha forcat në 10 minutat e fundit, por nuk ia arriti qëllimit dhe Ponte Prizreni triumfoi 89:81.

Te Ponte Prizreni u dalluan Divine Myles me 24 pikë e tetë kërcime, Jermaine Paige me 22 pikë e tri kërcime dhe Urim Zenelaj me 17 pikë dhe 13 kërcime, kurse te Peja u dalluan Dion Dixon me 29 pikë, pesë kërcime e gjashtë asistime dhe Brandon Walters me 16 pikë e 13 kërcime.

Ponte Prizreni ka 12 fitore dhe pesë humbje, kurse Peja 11 fitore dhe gjashtë humbje./Lajmi.net/