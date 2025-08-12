Policia shqipton mbi 2 mijë gjoba trafiku, një aksident përfundon me fatalitet
Gjatë 24 orëve të fundit, Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 2,060 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut. Në të njëjtën periudhë janë raportuar 79 aksidente trafiku me dëme materiale, 35 aksidente me të lënduar, si dhe një aksident me pasojë fatale, raporton lajmi.net Po ashtu, Policia ka arrestuar 24 persona, ndërsa 17 prej…
