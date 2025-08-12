Policia shqipton mbi 2 mijë gjoba trafiku, një aksident përfundon me fatalitet

Lajme

12/08/2025 09:32

Gjatë 24 orëve të fundit, Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 2,060 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut.

Në të njëjtën periudhë janë raportuar 79 aksidente trafiku me dëme materiale, 35 aksidente me të lënduar, si dhe një aksident me pasojë fatale, raporton lajmi.net

Po ashtu, Policia ka arrestuar 24 persona, ndërsa 17 prej tyre janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

