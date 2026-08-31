Policia shqiptare nis hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë

Policia e Shqipërisë ka nisur hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë, Marjana Karolina Bunaj, e cila humbi jetën gjatë transportit nga Pogradeci drejt Tiranës. Në kuadër të hetimeve pritet të administrohet kartela mjekësore e pacientes, të merren deklarimet e personelit mjekësor dhe familjarëve, si dhe të verifikohen të gjitha rrethanat e trajtimit dhe transportimit të…

Lajme

31/08/2026 16:25

Policia e Shqipërisë ka nisur hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë, Marjana Karolina Bunaj, e cila humbi jetën gjatë transportit nga Pogradeci drejt Tiranës.

Në kuadër të hetimeve pritet të administrohet kartela mjekësore e pacientes, të merren deklarimet e personelit mjekësor dhe familjarëve, si dhe të verifikohen të gjitha rrethanat e trajtimit dhe transportimit të saj.

Motra e 37-vjeçares, e cila e shoqëroi gjatë qëndrimit në maternitet, pretendon se ka pasur vonesa në marrjen e shërbimit dhe në nisjen drejt Tiranës. Ajo kërkon zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe drejtësi për motrën e saj.

37-vjeçarja dyshohet se ka pësuar një hemorragji të brendshme, që sipas të dhënave paraprake nuk lidhej me shtatzëninë.

Për përcaktimin e shkakut të vdekjes do të kryhet autopsia mjekoligjore, ndërsa rezultatet e saj pritet të ndihmojnë hetuesit për të sqaruar nëse ka pasur apo jo përgjegjësi në trajtimin e pacientes.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

“Reuters” shkruan për kandidaturën e Bekim Sejdiut dhe marrëveshjen VV-LDK: Mund...

August 31, 2026

Përshkallëzohen tensionet në Hormuz, SHBA dhe Irani shkëmbejnë sulme

August 31, 2026

Egzon Reshani sillet në Gjykatën e Prishtinës, nis shqyrtimi fillestar për...

August 31, 2026

Katër raste të reja me fruth në Kosovë gjatë javës së fundit

August 31, 2026

3 miliardë euro për mbrojtjen ajrore, Greqia nënshkruan marrëveshjen historike me...

August 31, 2026

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Lajme të fundit

“Reuters” shkruan për kandidaturën e Bekim Sejdiut dhe...

Messi pensionohet nga kombëtarja, i jep fund epokës...

Përshkallëzohen tensionet në Hormuz, SHBA dhe Irani shkëmbejnë sulme

Egzon Reshani sillet në Gjykatën e Prishtinës, nis...