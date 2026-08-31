Policia shqiptare nis hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë
Policia e Shqipërisë ka nisur hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë, Marjana Karolina Bunaj, e cila humbi jetën gjatë transportit nga Pogradeci drejt Tiranës. Në kuadër të hetimeve pritet të administrohet kartela mjekësore e pacientes, të merren deklarimet e personelit mjekësor dhe familjarëve, si dhe të verifikohen të gjitha rrethanat e trajtimit dhe transportimit të…
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Policia e Shqipërisë ka nisur hetimet për vdekjen e 37-vjeçares shtatzënë, Marjana Karolina Bunaj, e cila humbi jetën gjatë transportit nga Pogradeci drejt Tiranës.
Në kuadër të hetimeve pritet të administrohet kartela mjekësore e pacientes, të merren deklarimet e personelit mjekësor dhe familjarëve, si dhe të verifikohen të gjitha rrethanat e trajtimit dhe transportimit të saj.
Motra e 37-vjeçares, e cila e shoqëroi gjatë qëndrimit në maternitet, pretendon se ka pasur vonesa në marrjen e shërbimit dhe në nisjen drejt Tiranës. Ajo kërkon zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe drejtësi për motrën e saj.
37-vjeçarja dyshohet se ka pësuar një hemorragji të brendshme, që sipas të dhënave paraprake nuk lidhej me shtatzëninë.
Për përcaktimin e shkakut të vdekjes do të kryhet autopsia mjekoligjore, ndërsa rezultatet e saj pritet të ndihmojnë hetuesit për të sqaruar nëse ka pasur apo jo përgjegjësi në trajtimin e pacientes.