Policia sekuestron armë, municion e uniforma në veri, detajet në një konferencë të jashtëzakonshme në kampin “Enver Zymeri”

Policia e Kosovës do të mbajë sot, më 20 gusht, konferencë të jashtëzakonshme për media, ku pritet të jepen detaje për operacionet e zhvilluara në disa lokacione në veri të Mitrovicës. Konferenca do të mbahet në ora 16:00, në Qendrën e Njësive Speciale “Enver Zymeri” në Mitrovicë. Sipas njoftimit të Policisë, gjatë operacioneve janë gjetur…

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20/08/2026 12:09

Policia e Kosovës do të mbajë sot, më 20 gusht, konferencë të jashtëzakonshme për media, ku pritet të jepen detaje për operacionet e zhvilluara në disa lokacione në veri të Mitrovicës.

Konferenca do të mbahet në ora 16:00, në Qendrën e Njësive Speciale “Enver Zymeri” në Mitrovicë.

Sipas njoftimit të Policisë, gjatë operacioneve janë gjetur dhe konfiskuar një sasi e konsiderueshme e armëve, municionit, uniformave dhe dëshmive të tjera relevante, të cilat do të ekspozohen para mediave.

Në konferencë pritet të jepen gjithashtu informacione lidhur me veprimet policore në rastin e “Krimeve të Luftës ndaj Popullatës Civile”, për të cilin janë duke u zhvilluar veprime në disa lokacione të dyshuara në Zubin Potok.

Në konferencë do të marrin pjesë ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha.

Konferenca mbahet sot, më 20 gusht 2026, në Qendrën e Njësive Speciale “Enver Zymeri” në Mitrovicë.

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