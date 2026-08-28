Policia realizon dy ekstradime: Një person dërgohet në Shqipëri, një tjetër kthehet nga Zvicra në Kosovë

Policia e Kosovës ka realizuar dy ekstradime në bashkëpunim me autoritetet e Shqipërisë dhe Zvicrës, përkatësisht një person është ekstraduar nga Kosova në Shqipëri, ndërsa një shtetas kosovar është sjellë nga Zvicra në Kosovë. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 27 gusht 2026, shtetasi kosovar H.M. është ekstraduar nga Kosova në Shqipëri, pasi kërkohej…

Lajme

28/08/2026 22:53

Policia e Kosovës ka realizuar dy ekstradime në bashkëpunim me autoritetet e Shqipërisë dhe Zvicrës, përkatësisht një person është ekstraduar nga Kosova në Shqipëri, ndërsa një shtetas kosovar është sjellë nga Zvicra në Kosovë.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 27 gusht 2026, shtetasi kosovar H.M. është ekstraduar nga Kosova në Shqipëri, pasi kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë shqiptare për veprën penale “Vjedhja e rëndë”, raporton lajmi.net

Ekstradimi është realizuar në pikëkalimin kufitar “Vërmicë”, ku i dyshuari iu është dorëzuar autoriteteve shqiptare për procedura të mëtejshme ligjore.

Ndërkaq, më 28 gusht 2026, nga Zvicra në Kosovë është ekstraduar shtetasi kosovar P.S., i cili kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë kosovare për veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”.

Sipas Policisë, ky ekstradim është realizuar përmes Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari”, ku i dyshuari iu është dorëzuar njësive përgjegjëse të Policisë, nga Stacioni Policor në Viti, për procedura të mëtejshme ligjore.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se këto ekstradime janë realizuar falë bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe dy shteteve përkatëse./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 28, 2026

Ministrja serbe e Energjisë thotë se SHBA’ja ia ka zgjatur edhe...

August 28, 2026

Pritje deri në 30 minuta në disa pika kufitare

August 28, 2026

Rinia Demokratike e Kosovës paralajmëron aksion simbolik para Qeverisë

August 28, 2026

KE-ja, Serbisë: Glorifikimi i kriminelëve të luftës s’ka vend në BE

August 28, 2026

Numri i të vdekurve në Nepal rritet në 567, gati 2,000 të zhdukur

August 28, 2026

Trump: Putini nuk do ta sulmojë një vend të NATO-s

Lajme të fundit

Ministrja serbe e Energjisë thotë se SHBA’ja ia...

Pritje deri në 30 minuta në disa pika kufitare

Rinia Demokratike e Kosovës paralajmëron aksion simbolik para Qeverisë

KE-ja, Serbisë: Glorifikimi i kriminelëve të luftës s’ka vend në BE