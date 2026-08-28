Rinia Demokratike e Kosovës paralajmëron aksion simbolik para Qeverisë
Rinia Demokratike e Kosovës ka njoftuar se nesër, më 29 gusht, do të zhvillojë një aksion simbolik para hyrjes së Qeverisë së Kosovës. Sipas njoftimit të dërguar mediave, aktiviteti do të mbahet në orën 17:00, ndërsa organizatorët kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që ta përcjellin nga afër aksionin, raporton lajmi.net Aktiviteti do të zhvillohet para…
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Rinia Demokratike e Kosovës ka njoftuar se nesër, më 29 gusht, do të zhvillojë një aksion simbolik para hyrjes së Qeverisë së Kosovës.
Sipas njoftimit të dërguar mediave, aktiviteti do të mbahet në orën 17:00, ndërsa organizatorët kanë ftuar përfaqësuesit e mediave që ta përcjellin nga afër aksionin, raporton lajmi.net
Aktiviteti do të zhvillohet para hyrjes së Qeverisë së Kosovës, ndërsa deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me përmbajtjen apo mesazhin e aksionit./Lajmi.net/