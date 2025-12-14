Policia parandalon përplasjen mes Xhebrailave dhe Plisave

Tifozët e Prishtinës nuk janë lejuar të hyjnë në stadium në ndeshjen e sotme ndaj Ballkanit. Në pamjet që shihni më poshtë, të dërguara në redaksinë e Klankosova.tv, shihet se për t’i ndaluar ata të futen në impiantin sportiv, ka qenë i nevojshëm edhe intervenimi i policisë. Lidhur me këtë incident është deklaruar edhe policia.…

Sport

14/12/2025 19:17

Tifozët e Prishtinës nuk janë lejuar të hyjnë në stadium në ndeshjen e sotme ndaj Ballkanit.

Në pamjet që shihni më poshtë, të dërguara në redaksinë e Klankosova.tv, shihet se për t’i ndaluar ata të futen në impiantin sportiv, ka qenë i nevojshëm edhe intervenimi i policisë.

Lidhur me këtë incident është deklaruar edhe policia.

Komandanti i Stacionit Policor në Suharekë, Safet Hoxha, për Klankosova.tv ka thënë se nuk ka pasur përplasje mes tifozëve, duke shtuar se grupi i tifozëve “Plisat” nuk e kishte paralajmëruar ardhjen.

“Nuk ka qenë përplasje mes tifozëve. Tifozët e Prishtinës, nuk e kanë paralajmëruar ardhjen dhe për këtë arsye është dashur intervenimi i policisë. Nuk ka të arrestuar, vetëm se janë gjobitur disa shoferë që nuk i kanë respektuar rregullat dhe urdhrat e policisë”, deklaroi ai.

Se nuk ishin lejuar të hyjnë në stadium e treguan edhe vetë “Plisat” përmes një njoftimi në Facebook, duke shkruar: “Mysafirë të padëshiruar”.

Përplasje mes këtyre dy tifozërive kishte edhe në stadiumin “Fadil Vokrri” më 4 shtator 2022, ku kishte edhe të lënduar nga mjetet e mprehta.

Derbi i javës së 17-të në Superligë i takoi Ballkanit që e mposhti Prishtinën me rezultat 3:1, duke e forcuar edhe më tutje vendin e parë në renditjen tabelare.

Artikuj të ngjashëm

December 14, 2025

“Bomba” e merkatos, Princi i Arabisë Saudite gati 10 miliardë euro...

December 14, 2025

“E papranueshme për nivelin tonë” – Arteta i zhgënjyer pavarësisht fitores...

December 13, 2025

Icardi drejt rikthimit në Serie A, rivali më i madh i...

December 12, 2025

Medon Berisha lëndohet pas 10 minutash, mund të jetë dëmtim serioz

December 12, 2025

Slot dhe Salah bëjnë ”paqe”

December 12, 2025

Shkëlqen Florent Hasani, shënon hat-trik për Bolusporin në Turqi

Lajme të fundit

Kosovari bën pelegrinazh për Thaçin dhe UÇK-në në...

​Rasti Panda, Musliu akuzon Serbinë se vazhdon të...

Tahiri: Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë...

Policia apelon shoferët të kenë kujdes për shkak...