Policia nis të përdorë topat e ujit ndaj protestuesve në Prishtinë
Është vënë në dispozicion automjeti policor që gjuan topa uji, teksa situata gjatë protestës në Prishtinë vazhdon të jetë e tensionuar. Sipas raportimeve, automjeti duket se është vënë në gatishmëri për shpërndarjen e protestuesve nga rrugët e kryeqytetit. Protesta është përshkallëzuar gjatë mbrëmjes, ndërsa sipas raportimeve, ka persona të lënduar, përfshirë pjesëtarë të Policisë dhe…
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Është vënë në dispozicion automjeti policor që gjuan topa uji, teksa situata gjatë protestës në Prishtinë vazhdon të jetë e tensionuar.
Sipas raportimeve, automjeti duket se është vënë në gatishmëri për shpërndarjen e protestuesve nga rrugët e kryeqytetit.
Protesta është përshkallëzuar gjatë mbrëmjes, ndërsa sipas raportimeve, ka persona të lënduar, përfshirë pjesëtarë të Policisë dhe qytetarë. /Lajmi.net/