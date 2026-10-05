Policia nis të përdorë topat e ujit ndaj protestuesve në Prishtinë

Është vënë në dispozicion automjeti policor që gjuan topa uji, teksa situata gjatë protestës në Prishtinë vazhdon të jetë e tensionuar. Sipas raportimeve, automjeti duket se është vënë në gatishmëri për shpërndarjen e protestuesve nga rrugët e kryeqytetit. Protesta është përshkallëzuar gjatë mbrëmjes, ndërsa sipas raportimeve, ka persona të lënduar, përfshirë pjesëtarë të Policisë dhe…

Lajme

05/10/2026 20:30

Është vënë në dispozicion automjeti policor që gjuan topa uji, teksa situata gjatë protestës në Prishtinë vazhdon të jetë e tensionuar.

Sipas raportimeve, automjeti duket se është vënë në gatishmëri për shpërndarjen e protestuesve nga rrugët e kryeqytetit.

Protesta është përshkallëzuar gjatë mbrëmjes, ndërsa sipas raportimeve, ka persona të lënduar, përfshirë pjesëtarë të Policisë dhe qytetarë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2026

​Haradinaj në protestë: Fatkeqësi e madhe mosvotimi i ligjit, po gëzohet...

October 5, 2026

Bllokohet edhe hyrja e Prishtinës, Policia ndalon qarkullimin te “Rrethi i...

October 5, 2026

Një pjesë e deputetëve të VV ende të bllokuar te Kuvendi,...

October 4, 2026

“Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen!

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

​Haradinaj në protestë: Fatkeqësi e madhe mosvotimi i...

Bllokohet edhe hyrja e Prishtinës, Policia ndalon qarkullimin...

Një pjesë e deputetëve të VV ende të...

Çitaku: Kush urdhëroi mbushjen e Kuvendit me polici?...