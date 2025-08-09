Policia në Mitrovicë të Veriut apelon për respektim të rendit dhe qetësisë publike nga bizneset

Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicë të Veriut, në bashkëpunim me inspektoratet komunale dhe institucionet përkatëse, ka bërë sot një thirrje publike për të gjithë pronarët dhe menaxherët e subjekteve afariste që të respektojnë dispozitat ligjore lidhur me rendin dhe qetësinë publike. Në njoftimin zyrtar, Policia rikujton se subjektet afariste si kafiteritë, restorantet, baret dhe…

09/08/2025 15:58

Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicë të Veriut, në bashkëpunim me inspektoratet komunale dhe institucionet përkatëse, ka bërë sot një thirrje publike për të gjithë pronarët dhe menaxherët e subjekteve afariste që të respektojnë dispozitat ligjore lidhur me rendin dhe qetësinë publike.

Në njoftimin zyrtar, Policia rikujton se subjektet afariste si kafiteritë, restorantet, baret dhe të ngjashme janë të obliguara të veprojnë brenda orareve të lejuara për përdorimin e muzikës dhe për organizimin e aktiviteteve që mund të krijojnë zhurmë, transmeton lajmi.net

Sipas Ligjit për Rendin dhe Qetësinë Publike (Ligji Nr. 03/L-142, Neni 8), ndalohet shkaktimi i zhurmës së panevojshme dhe të padurueshme nga ora 22:00 deri në orën 07:00 gjatë ditëve të javës, dhe nga ora 23:00 deri në orën 07:00 gjatë fundjavës (të shtunave dhe të dielave).

“Çdo shkelje e këtyre dispozitave do të trajtohet si kundërvajtje dhe do të ndiqet sipas procedurave ligjore,” thuhet në njoftimin e Policisë.

Autoritetet thonë se qëllimi i këtij apeli është ruajtja e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike, duke kërkuar bashkëpunim nga të gjitha bizneset për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt për qytetarët.

“Respektimi i ligjit është detyrim dhe përgjegjësi e përbashkët,” përfundon komunikata e Policisë.

Njoftimi i plotë: 

Thirrje për respektimin e dispozitave ligjore mbi rendin dhe qetësinë publike në subjektet afariste
Mitrovicë Veri , 09 Gusht 2025
Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicë Veri, në bashkëpunim me inspektoratet komunale dhe institucionet tjera përgjegjëse, rikujton të gjithë pronarët dhe menaxherët e subjekteve afariste (kafiteri, restorante, bare etj), se janë të obliguar të respektojnë oraret e përcaktuara për përdorimin e muzikës, siç parashihen në Ligjin për Rendin dhe Qetësinë Publike dhe aktet nënligjore në fuqi.
Muzika dhe çdo aktivitet tjetër që prodhon zhurmë nuk lejohet të shqetësojë rendin dhe qetësinë publike jashtë orarit të përcaktuar ligjërisht. Çdo shkelje e këtyre dispozitave do të trajtohet si kundërvajtje dhe do të ndiqet sipas procedurave ligjore.
Ligji Nr. 03/L-142 Neni 8 – “Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike”
“Kushdo që shkakton zhurmë të pa nevojshme dhe të padurueshme që dëgjohet të banorët për rreth apo në rrugë dhe që shqetësojnë personat tjerë nga ora 22:00 e deri në orën 07:00 gjatë ditëve të javës dhe prej orës 23:00 e deri në orën 07:00 të shtunave dhe të dielave, dënohet për kundërvajtje”.
Qëllimi i kësaj mase është ruajtja e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike.
Ftojmë të gjitha bizneset të bashkëpunojnë për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët pa dallim.
Respektimi i ligjit është detyrim dhe përgjegjësi e përbashkët./lajmi.net/

