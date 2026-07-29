Policia kërkon ndihmë për identifikimin e disa personave të dyshuar për vjedhje të rëndë në Gjilan
Disa persona po kërkohen për vjedhje të rëndë në Gjilan. Policia e Rajonit të Gjilanit, ka publikuar fotot e të dyshuarve, dhe ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar të njëjtit. “Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose ne numrat 192 apo 080019999”.
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Disa persona po kërkohen për vjedhje të rëndë në Gjilan.
Policia e Rajonit të Gjilanit, ka publikuar fotot e të dyshuarve, dhe ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar të njëjtit.
“Çdo informacion lidhur me rastin, përfshirë personat në kërkim, mund të dërgohet në adresën elektronike [email protected], ose ne numrat 192 apo 080019999”.