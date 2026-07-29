Podujeva digjitalizon menaxhimin e barnave esenciale, nënshkruhet memorandum me E-Shneta

Kryetari i Komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi ka njoftuar se është nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me platformën E-Shneta për digjitalizimin e menaxhimit të barnave esenciale në institucionet publike shëndetësore të komunës. Sipas Bulliqit, ky bashkëpunim paraqet një hap të rëndësishëm në modernizimin e shërbimeve shëndetësore, duke mundësuar një sistem më efikas të monitorimit të barnave dhe…

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29/07/2026 12:39

Kryetari i Komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi ka njoftuar se është nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me platformën E-Shneta për digjitalizimin e menaxhimit të barnave esenciale në institucionet publike shëndetësore të komunës.

Sipas Bulliqit, ky bashkëpunim paraqet një hap të rëndësishëm në modernizimin e shërbimeve shëndetësore, duke mundësuar një sistem më efikas të monitorimit të barnave dhe rritje të transparencës për qytetarët.

“Ky sistem i ri do të mundësojë monitorim më të lehtë të barnave, rritje të transparencës dhe informim më të shpejtë për qytetarët mbi disponueshmërinë e tyre”, ka shkruar Bulliqi.

Ai ka bërë të ditur se Komuna e Podujevës do të vazhdojë punën për digjitalizimin e shërbimeve publike dhe përmirësimin e kujdesit shëndetësor për qytetarët.

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