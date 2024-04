Policia kap 10 kg drogë në një automjet me targa kroate në Merdar, arrestohet shoferi kosovar Policia e Kosovës ka kapur 10 kilogramë drogë të llojit heroinë dhe e ka arrestuar një 65-vjeçar me në pikëkalimin kufitar në pikëkalimin kufitar me Serbinë në Merdar. Drejtori i Antidrogës, major Reshat Murseli tha në konferencën e jashtëzakonshme për media se droga u gjet në një automjet me targa kroate, të cilin po e…