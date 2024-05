Ja kur do të mbahet testi i arritshmërisë: MASHT nxjerr vendimin Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe Inovacinit ka marrë vendimin për datat kur do të mbahet testi i arritshmërisë në këtë vit. Testimi, sipas vendimit, do të jetë i ndarë në dy faza, ku pjesa e parë përmban pyetjet nga lëndët shoqërore, ndërsa pjesa e dytë ka pyetje për lëndët shkencore. MASHTI cakton datat kur do…