Policia e konfirmon mbajtjen e ceremonisë së diplomimit të gjeneratës 63- sot në ora 16:30

Policia e Kosovës ka konfirmuar sot do të mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës. Kadetët e Policisë së Kosovës mbajnë sot ceremoninë e diplomimit pasi e njëjta është shtyrë për shkak të mungesës së uniformave. Zyrtarë të shumtë policorë vazhdojnë të paraqiten në punë me uniforma te vjetruara e…

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06/11/2026 10:59

Policia e Kosovës ka konfirmuar sot do të mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës.

Kadetët e Policisë së Kosovës mbajnë sot ceremoninë e diplomimit pasi e njëjta është shtyrë për shkak të mungesës së uniformave.

Zyrtarë të shumtë policorë vazhdojnë të paraqiten në punë me uniforma te vjetruara e të shkatërruara derisa për të rinjt nuk pati fare.

Mungesa e uniformave dhe pajisjeve është shqetësuese në Policinë e Kosovës.

Kjo gjeneratë parashihet t’i ketë mbi 300 kadetë, ndërsa në ceremoninë e cila do mbahet në sallën “1 Tetori” të pranishëm do jenë edhe zyrtarët shtetërorë.

Njoftimi i plotë:

Policia e Kosovës ju njofton se me rastin e Diplomimit të Gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës do të mbajë ceremoninë e diplomimit në sallën “1 Tetori” në Prishtinë. Këtë ceremoni pritet që nga afër ta ndjekin personalitete të larta shtetërore, përfaqësues të institucioneve dhe menaxhmenti i lartë i Policisë së Kosovës.

Ceremonia do të mbahet më datën 6 nëntor 2026, nga ora 16:30.

Data: 06.11.2026 (ditë e premte)

Koha: Nga 16:30

Vendi : Salla 1 Tetori – Prishtinë./Lajmi.net/

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