Këngëtari Ardit Gjebrea paraqitet në SPAK

Moderatori i njohur televiziv, Ardit Gjebrea, është paraqitur mëngjesin e kësaj të premteje në ambientet e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion (SPAK). Gjebrea është parë të futet në SPAK rreth orës 10:00. Ndryshe në Shqipëri së fundi emra të shumtë të showbizit dhe botës së artit kanë qenë pjesë e lajmeve rozë për skandale të ndryshme.…

ShowBiz

06/11/2026 10:41

Moderatori i njohur televiziv, Ardit Gjebrea, është paraqitur mëngjesin e kësaj të premteje në ambientet e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion (SPAK).

Gjebrea është parë të futet në SPAK rreth orës 10:00.

Ndryshe në Shqipëri së fundi emra të shumtë të showbizit dhe botës së artit kanë qenë pjesë e lajmeve rozë për skandale të ndryshme.

Nuk dihet arsyeja që Gjebrea sot është paraqitur në SPAK dhe detajet mbeten të bëhen të ditura më vonë./Lajmi.net/

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