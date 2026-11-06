Këngëtari Ardit Gjebrea paraqitet në SPAK
Moderatori i njohur televiziv, Ardit Gjebrea, është paraqitur mëngjesin e kësaj të premteje në ambientet e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion (SPAK). Gjebrea është parë të futet në SPAK rreth orës 10:00. Ndryshe në Shqipëri së fundi emra të shumtë të showbizit dhe botës së artit kanë qenë pjesë e lajmeve rozë për skandale të ndryshme.…
ShowBiz
Moderatori i njohur televiziv, Ardit Gjebrea, është paraqitur mëngjesin e kësaj të premteje në ambientet e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion (SPAK).
Gjebrea është parë të futet në SPAK rreth orës 10:00.
Ndryshe në Shqipëri së fundi emra të shumtë të showbizit dhe botës së artit kanë qenë pjesë e lajmeve rozë për skandale të ndryshme.
Nuk dihet arsyeja që Gjebrea sot është paraqitur në SPAK dhe detajet mbeten të bëhen të ditura më vonë./Lajmi.net/