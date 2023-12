Policia del me detaje për shkëmbimin me armë zjarri dje në veri

Policia në raportin e saj ditor njofton se gjatë patrullimit në veri dje, ka hasur në dis automjete.

Dhe në përpjekjet e tyre për ti ndaluar, janë detyruar të përdorin edhe armët, shkruan lajmi.net.

Njëri nga ta është arrestuar, ndërsa të tjerët kanë ikur duke braktisur automjetet e tyre.

Në automjetin e të arrestuarit janë gjetur 40 dele, ato janë dërguar në terminalin doganor.

Njoftimi i policisë:

Bube, Zubin Potok / 30.12.2023 – 06:15. Policia gjatë patrullimit kanë vërejtur disa automjete të dyshuar duke lëvizur dhe në përpjekje për ti ndaluar kanë hasur në rezistencë të armatosur nga personat e dyshuara me ç’rast policia në vetëmbrojtje janë obliguar të përdorin armët zyrtare duke bërë të mundur arrestimin e njërit prej tyre të dyshuarin mashkull kosovar/s, ku gjatë kontrollit në kamion i janë gjetur 40 dele pa dokumente përcjellëse, ndërsa janë konfiskuar dy automjete tjera të cilat të dyshuarit tjerë i kanë braktisur dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Përveç dëmeve të shkaktuara në automjetin e policisë nuk raportohet për lëndime në njerëz. Me vendim të prokurorit delet me kamion janë dërguar në terminalin doganor, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net