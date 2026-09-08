Nesër nuk do të ketë kufizim për kamionët mbi 20 tonë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë. Sipas njoftimit të Ministrisë, vendimi është marrë bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, pasi nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara për aktivizimin e…

Lajme

08/09/2026 23:50

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë.

Sipas njoftimit të Ministrisë, vendimi është marrë bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, pasi nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara për aktivizimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit, transmeton lajmi.net.

“Për ditën e nesërme, nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë”, thuhet në njoftim.

Ministria ka bërë të ditur se do të vazhdojë monitorimin e përditshëm të parashikimeve meteorologjike.

Në rast se kushtet atmosferike ndryshojnë dhe plotësohen kriteret për zbatimin e vendimit, Ministria thotë se qytetarët dhe operatorët ekonomikë do të njoftohen me kohë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2026

Moti për të mërkurën

September 8, 2026

​Këto janë rregullat e reja për hyrje në Mbretërinë e Tajlandës

September 8, 2026

Britania ndalon tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor

September 8, 2026

Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë...

September 8, 2026

Vetëm edhe dy ditë, mund të përfitoni nga ofertat Back to School në iCore

August 12, 2026

S’ki nevojë me prit hallën, dajën as asnjë familjar- produktet e...

Lajme të fundit

Moti për të mërkurën

​Këto janë rregullat e reja për hyrje në Mbretërinë e Tajlandës

Britania ndalon tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor

E trishtë: Vdes Miss Austria në moshën 22...