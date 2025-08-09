Po shkonte në punë, polici në Shqipëri goditet nga një veturë
Një polic është përplasur nga një veturë në Shkodër teksa kalonte vijat e bardha.
60-vjeçari ishte rrugës për në punë, teksa u përplas nga një mjet që humbi kontrollin.
”Rreth orës 21:00, në lagjen “Partizani”, shtetasi B. N., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe si pasojë, ka përplasur shtetasin P. K., 60 vjeç, punonjës policie, i cili ishte duke kaluar në vijat e bardha për të shkuar për të marrë shërbimin”, njofton policia.