Pezullohet tarifa 234 euro për kyçje në ujë, lehtësohen bizneset dhe qytetarët
Lidhja e Bizneseve të Kosovës ka njoftuar se është pezulluar tarifa prej 234 euro për kyçje në ujë, pas konsultimeve me Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit. Sipas njoftimit, ky vendim vjen si rezultat i bashkëpunimit me Shoqatën e Ndërtimtarëve të Kosovës dhe dialogut institucional me autoritetet përkatëse. “Pas një serie konsultimesh dhe angazhimesh intensive…
Lajme
Lidhja e Bizneseve të Kosovës ka njoftuar se është pezulluar tarifa prej 234 euro për kyçje në ujë, pas konsultimeve me Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit.
Sipas njoftimit, ky vendim vjen si rezultat i bashkëpunimit me Shoqatën e Ndërtimtarëve të Kosovës dhe dialogut institucional me autoritetet përkatëse.
“Pas një serie konsultimesh dhe angazhimesh intensive me Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit, është arritur që të pezullohet vendimi për rritjen e tarifave të ujit”, thuhet në njoftim.
Në mënyrë të veçantë, bëhet e ditur se është pezulluar tarifa e kyçjes në vlerë prej 234 euro, duke bërë që tarifat të mbeten të pandryshuara dhe të vazhdojnë të aplikohen sipas nivelit ekzistues.
“Si rezultat i këtij bashkëpunimi dhe dialogu konstruktiv institucional, është siguruar një lehtësim i menjëhershëm për komunitetin e biznesit dhe qytetarët, duke shmangur barrën shtesë financiare në këtë periudhë sfiduese ekonomike”, theksohet më tej.
Ky zhvillim, sipas tyre, përfaqëson një hap të rëndësishëm në mbrojtjen e interesave të sektorit privat dhe konsumatorëve.
“Ky zhvillim përfaqëson një hap të rëndësishëm në mbrojtjen e interesave të sektorit privat dhe të konsumatorëve, si dhe dëshmon përkushtimin tonë të vazhdueshëm për të adresuar çështjet që ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien ekonomike dhe sociale të vendit”, thuhet në njoftim.