Pezullimi i Dialogut Strategjik, SHBA sigurojnë që do jenë mik i ngushtë i popullit të Kosovës
Shtetet e Bashkuara të Amerikës javën e kaluar kanë pezulluar Dialogun Strategjik me Kosovën pas ngritjes së shqetësimeve të SHBA lidhur me veprimet e Qeverisë në detyrë të Kosovës. “Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar pa afat Dialogun Strategjik të planifikuar me Kosovën për shkak të shqetësimeve për veprimet e qeverisë kujdestare që kanë rritur tensionet…
“Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar pa afat Dialogun Strategjik të planifikuar me Kosovën për shkak të shqetësimeve për veprimet e qeverisë kujdestare që kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar produktivisht me Kosovën në prioritetet e përbashkëta”, shkruhet në njoftimin e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për KosovaPress tha se e Ngarkuara me Punë, Anu Prattipati ka zhvilluar paraprakisht takime të rregullta me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Sipas Ambasadës së SHBA-së, ata kanë shprehur shqetësimet e tyre drejt kryeministrit në takimet e zhvilluara.
“E Ngarkuara me Punë ka takime të rregullta me Kryeministrin në detyrë Kurti.Ne i kemi shprehur shqetësimet tona drejtpërdrejt Kryeministrit në këto takime dhe e kemi bërë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara shumë të qartë”, thuhet në përgjigjjen e Ambasadës së SHBA për KosovaPress.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurojnë që do të jenë mik i ngushtë i popullit të Kosovës, megjithatë potencon se nxisin partnerët të punojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë në rajon.
“Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithmonë një mik i ngushtë i popullit të Kosovës dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit tonë.Megjithatë, Shtetet e Bashkuara i nxisin partnerët tanë të punojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë”, thuhet tutje në përgjigjjen për KosovaPress.
Po ashtu, Ambasada e SHBA-ve në Kosovë thotë se ka nevojë për një partner që kupton nevojën për të shmangur veprimet destabiluzuese për të çuar përpara stabilitetin rajonal.
“Ne duam të ecim përpara me qeverinë në detyrë, por na duhet një partner që e kupton nevojën për të shmangur veprimet destabilizuese dhe është i përkushtuar për të çuar përpara stabilitetin rajonal dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës.Ne do të vazhdojmë të vlerësojmë veprimet e qeverisë në detyrë. Nuk kemi asgjë tjetër për të njoftuar në këtë pikë”.
Lidhur me vendimin e pezullimit të Dialogut Strategjik me Kosovën nga ana e SHBA-ve kanë reaguar liderë të ndryshëm opozitarë në vend.
Sipas tyre ky është një dëm i madh politik dhe diplomatik i Qeverisë në detyrë.
“Sjellja e tij ka cenuar besimin dhe partneritetin me aleatin tonë më të madh dhe më të rëndësishëm strategjik, ShBA-në, vendin që ka qenë dhe mbetet mbështetësi më i madh i lirisë, pavarësisë dhe shtetndërtimit të Kosovës. Ky është dëmi më i madh politik, diplomatik dhe strategjik që i është shkaktuar Republikës së Kosovës në 25 vitet e lirisë së saj, duke cenuar drejtpërdrejt raportet me aleatin tonë kryesor dhe duke e vënë në pikëpyetje besueshmërinë ndërkombëtare të shtetit tonë. Për më shumë se dy dekada, marrëdhëniet e Kosovës me ShBA-në kanë qenë të pakontestueshme, të bazuara mbi vlera të përbashkëta të lirisë, paqes dhe demokracisë. Sot, për shkak të një qeverisjeje që ka zgjedhur konfliktin mbi bashkëpunimin dhe populizmin mbi përgjegjësinë, këto raporte po vendosen në rrezik”, thuhet në deklaratën e PDK-së.
Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Qeveria në detyrë e Kosovës duke i cilësuar veprimet si të ligjshme dhe kushtetuese.
“Veprimet tona, të ligjshme dhe kushtetuese, përgjatë gjithë kohës kanë qenë në shërbim të eliminimit të vatrave të destabilitetit me qëllim garantimin e stabilitetit të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Stabiliteti që gëzojmë sot është rezultat i natyrshëm i sundimit të ligjit dhe rendit publik. Në Kosovë kurrë nuk ka pasur më shumë sundim ligji e luftim krimi e korrupsioni në gjithë territorin e Kosovës. Në të kaluarën, stabiliteti është synuar në kurriz të sundimit të ligjit dhe rendit publik, rrjedhimisht kemi pasur stabiliteti të rrejshëm. Kjo është dëshmuar më së miri në ngjarjet dhe protestat e dhunshme të majit të vitit 2023 në të cilat individë dhe grupe kriminale nuk kursyen as pjesëtarët e KFOR-it dhe të EULEX-it në sulmet e tyre. Ndërkaq sulmi terrorist dhe paramilitar në Banjskë në shtator të po atij vitit, me përfshirjen e drejtpërdrejt të shtetit të Serbisë, e ka shpërfaqë para të gjithë botës se kush dhe ku në fakt është burimi i destabilitetit në rajon. Shprehim bindjen tonë të thellë se Republika e Kosovës është partneri më serioz i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për stabilitet, siguri dhe paqe në rajon”, ka shkruar Përparim Kryeziu, zëdhënës i Qeverisë./kp