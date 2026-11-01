Petrit Selimi kujton marrëveshjen Kosovë-SHBA për gazsjellësin: Projekti u anulua nga qeveria pasuese

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Petrit Selimi ka kujtuar marrëveshjen e nënshkruar nga Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës para shtatë vjetësh. Selimi kujtoi se marrëveshja ishte për zhvillimin e një pakti që folusohej në gazjellësin, ndërsa shtoi se më pas projekti u anulua nga qeveria pasuese. “Saktësisht para 7 vjetësh, Kosova dhe SHBA-ja…

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01/11/2026 12:18

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Petrit Selimi ka kujtuar marrëveshjen e nënshkruar nga Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës para shtatë vjetësh.

Selimi kujtoi se marrëveshja ishte për zhvillimin e një pakti që folusohej në gazjellësin, ndërsa shtoi se më pas projekti u anulua nga qeveria pasuese.

“Saktësisht para 7 vjetësh, Kosova dhe SHBA-ja nënshkruan një marrëveshje për zhvillimin e një pakti që fokusohej në gazsjellësin, duke siguruar 200 milionë dollarë në grante 100 për qind për infrastrukturën, si dhe financim fillestar për termocentralin me gaz. Projekti u anulua nga qeveria pasuese e Kosovës”, shkroi Selimi në një postim në X.

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