Pësoi dëmtime serioze nga vërshimet, mbyllet një urë në Drenas

Komuna e Drenasit, ka njoftuar se është mbyllur përkohësisht ura në segmentin e rrugës Drenas-Shtrubullovë-Krajkovë, në afërsi të varrezave të Drenasit. Kjo urë është mbyllur pasi, ka pësuar dëmtime serioze pas vërshimeve të fundit. “Për arsye sigurie, qarkullimi mbi urë 𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 përkohësisht deri në një njoftim të radhës. Komuna e Drenasit, në ditët në vazhdim,…

Lajme

13/01/2026 21:59

Komuna e Drenasit, ka njoftuar se është mbyllur përkohësisht ura në segmentin e rrugës Drenas-Shtrubullovë-Krajkovë, në afërsi të varrezave të Drenasit.

Kjo urë është mbyllur pasi, ka pësuar dëmtime serioze pas vërshimeve të fundit.

“Për arsye sigurie, qarkullimi mbi urë 𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 përkohësisht deri në një njoftim të radhës. Komuna e Drenasit, në ditët në vazhdim, do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sanimin e dëmeve dhe rikthimin sa më të shpejtë të qarkullimit normal”, ka njoftuar Komuna e Drenasit.

Në këtë njoftim thuhet se njësitet e Policisë dhe të Zjarrfikësve janë të pranishme në vendin e ngjarjes dhe po e monitorojnë situatën.

“Lusim qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik që të mos e shfrytëzojnë këtë rrugë dhe të përdorin rrugët alternative deri në sanimin e saj. Komuna e Drenasit i falënderon qytetarët për mirëkuptim”, thuhet ms tjerash në njoftim. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

January 13, 2026

KQZ-së i duhen 12-14 ditë që të rinumërohen votat e kandidatëve...

Lajme të fundit

KQZ-së i duhen 12-14 ditë që të rinumërohen...

Kosova tregton me Iranin: A do t’i ndiejë pasojat e tarifës së Trumpit?

Zjarr i madh në Tetovë, raportohet për një...

Prishtinë: Mbi 11 mijë qytetarë janë vaksinuar kundër gripit sezonal