Trump: Të mos ngutemi për marrëveshjejen me Iranin, koha është në anën tonë
Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të “nguten drejt një marrëveshjeje” me Iranin, duke shtuar se bllokada amerikane ndaj porteve iraniane do të mbetet në “fuqi dhe efekt të plotë” derisa të arrihet një marrëveshje, shkruan CNN.
“Negociatat po zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe konstruktive, dhe i kam informuar përfaqësuesit e mi që të mos nguten drejt një marrëveshjeje, sepse koha është në anën tonë”, shkroi Trump në një postim në rrjetet sociale të dielën në mëngjes. “Të dyja palët duhet të marrin kohën e tyre dhe ta bëjnë siç duhet. Nuk mund të ketë gabime! Marrëdhënia jonë me Iranin po bëhet shumë më profesionale dhe produktive”.
Trump përsëriti se Irani duhet ta kuptojë “se nuk mund të zhvillojë ose të sigurojë një Armë apo Bombë Bërthamore”.
Kjo vjen një ditë pasi Trump tha se një marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është “kryesisht e negociuar” dhe se Ngushtica e Hormuzit do të rihapej, duke sinjalizuar një momentum të mundshëm drejt përfundimit të luftës që ka zgjatur prej muajsh. Të shtunën, Trump shtoi se detajet përfundimtare ende po sistemoheshin, por do të njoftoheshin “së shpejti”.