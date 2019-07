Kampionët e Premierligës, kanë shfrytëzuar pasurinë e madhe të tyre për të blerë sukseset në vitet e fundit.

Sipas një publikimi në rrjetet sociale, Manchester City kanë shpenzuar 1.55 bilionë euro.

Ata kanë lënë pas Chelsean dhe Barcelonën.

Renditja vazhdon me Paris Saint Germain dhe Real Madridin.

Do të jetë interesante në të ardhmen, për të parë se kush do të dominojë tregun e transferimeve me shpenzime të mëdha./Lajmi.net/