Pesë ditë nga vendimi i Kurtit, Lista Srpska u bën thirrje qytetarëve të tyre për dokumentet e Kosovës
Lista Srpska ka reaguar për herë të parë pas marrëveshjes që arriti Kosova me Bashkimin Europian për mënyrën e zbatimit të ligjeve për të huajt dhe automjetet, të cilët do të preknin komunitetin serb në Kosovë. Duke u shpjeguar mënyrën se si mund të pajisen tash me dokumente, Lista Srpska u bëri thirrje mbi 10…
Lista Srpska ka reaguar për herë të parë pas marrëveshjes që arriti Kosova me Bashkimin Europian për mënyrën e zbatimit të ligjeve për të huajt dhe automjetet, të cilët do të preknin komunitetin serb në Kosovë.
Duke u shpjeguar mënyrën se si mund të pajisen tash me dokumente, Lista Srpska u bëri thirrje mbi 10 mijë serbëve pa dokumente që të nisin e të aplikojnë.
“Që ky proces të ketë sukses, është e nevojshme që kjo zgjidhje të përdoret nga qytetarët tanë, si ata që u janë refuzuar dokumentet, ashtu edhe ata që nuk kanë marrë kurrë përgjigje në kërkesën e tyre për lëshimin e dokumenteve, si dhe ata që, të dekurajuar nga situata, nuk kanë aplikuar kurrë për dokumente, si të rritur ashtu edhe të mitur, dhe për të treguar se jemi populli ynë, se ekzistojmë dhe se kërkojmë respekt për të drejtat tona, por edhe që të mund të qëndrojmë në shtëpitë tona. Ne e dimë shumë mirë qëndrimin e popullit tonë ndaj këtyre dokumenteve, por në këtë moment kjo zgjidhje ka penguar 10,000 njerëz tanë të mbeten jashtë Kosovës, të bllokojnë punën e institucioneve shëndetësore dhe arsimore dhe të lënë komunat dhe fshatrat tona pa serbë pas 27 vitesh luftë të guximshme nga të gjithë qytetarët tanë”.
Për marrëveshjen me BE’në të dakorduar nga kryeministri Albin Kurti, kjo parti tha se u bë me edhe ndihmën e “udhëheqjes sonë shtetërore”, duke iu referuar Beogradit.
“Të dashur qytetarë, pas një beteje të vështirë diplomatike, me ndihmën e udhëheqjes sonë shtetërore, arritëm të sigurohemi që të mos ketë deportim të bashkatdhetarëve tanë për shkak të mungesës së dokumentacionit, që të mos ketë ndarje të nënave, baballarëve dhe fëmijëve, që të mos ketë ndalim hyrjeje për mjekë, profesorë dhe studentë, gjë që do të rrezikonte punën e Universitetit të Prishtinës me selinë e tij të përkohshme në Mitrovicë, si dhe punën e institucioneve tona shëndetësore dhe arsimore. Kemi arritur, siç do të thoshte Patriarku ynë, të ruajmë popullin e Kosovës”, tha Lista Srpska.
Srpska vazhdoi të shpjegojë procedurat se si mund të pajisen me dokumente qytetarët serbë në Kosovë.
“Personat që punojnë në institucionet shëndetësore dhe arsimore të të gjitha niveleve, dhe që nuk jetojnë në Kosovë, do të paraqesin të dhëna përmes institucioneve të tyre dhe kështu do të marrin të drejtën e qëndrimit për 12 muaj, me të drejtë zgjatjeje. E njëjta gjë vlen edhe për studentët që nuk jetojnë në Kosovë, por studiojnë në Universitetin tonë. Qytetarët që nuk kanë dokumente të Kosovës, por jetojnë në Kosovë, do të jenë në gjendje të marrin dokumente të Kosovës nga e hëna në bazë të dokumenteve serbe, siç janë kartat e identitetit, certifikatat e lindjes, martesës dhe vdekjes, dhe kështu ata do të mbrohen dhe sigurisht e drejta e tyre për të jetuar në këto zona, por edhe e drejta për pronën e baballarëve, gjyshërve të tyre… Kryetarët tanë të bashkive serbe, me ekipet e tyre në komunat me shumicë serbe, do të përpiqen të bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar që ky proces të shkojë pa probleme dhe që të gjithë qytetarët tanë të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre deri më 16 qershor”.
Në fund, Lista Srpska tha se po punojnë “shumë për të gjetur një zgjidhje për problemin e automjeteve dhe besojmë se me mbështetjen e përfaqësuesve ndërkombëtarë, së shpejti mund të arrijmë një zgjidhje që do t’u sjellë dobi qytetarëve tanë”.