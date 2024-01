Përplasjet Ardi-Mirdoni me Lumbardhin – Produksioni shfaqë një video me momente të sikletshme Në videon e publikuar shihet perplasja mes Lumbardhit, Mirdonit dhe Ardit. Raporti i tyre u prish edhe me tej gjatë një debati që ata patën, ku Lumbardhi u kap keq për shëndetin e Mirdonit. Ata debatojnë edhe në Prime./Lajmi.net/