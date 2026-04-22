Përplasen dy vetura, vdes njëri nga shoferët në Thumanë

Një aksident me fatalitet ka ndodhur këtë pasdite pranë Thumanës, në aksin e vjetër Fushë Krujë–Thumanë, në Shqipëri, pas përplasjes së dy automjeteve. Siç raportojnë mediat shqiptare, shoferi i njërës prej veturave ka humbur jetën, ndërsa tre persona të tjera kanë mbetur të lënduar. Bazuar në informacionet e publikuara deri më tani, viktima është identifikuar…

Lajme

22/04/2026 19:38

Një aksident me fatalitet ka ndodhur këtë pasdite pranë Thumanës, në aksin e vjetër Fushë Krujë–Thumanë, në Shqipëri, pas përplasjes së dy automjeteve.

Siç raportojnë mediat shqiptare, shoferi i njërës prej veturave ka humbur jetën, ndërsa tre persona të tjera kanë mbetur të lënduar.

Bazuar në informacionet e publikuara deri më tani, viktima është identifikuar si Arben Jangozi.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes, ndërsa akoma nuk dihet shkaku i aksidentit.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

April 22, 2026

Policia e Kosovës godet kontrabandën në Hodonovc të Kamenicës – sekuestrohen...

April 22, 2026

Izet Sadiku përfundon mandatin si drejtor i Shëndetësisë në Prishtina: Nder...

April 22, 2026

Erdogani pret Rutten, diskutojnë përgatitjet për samitin e Ankarasë

April 22, 2026

Faton Klinaku: Ai që e ofendon Hashim Thaçin, është tradhtar e bir tradhtari

April 22, 2026

Skandali i fondeve bujqësore: Parlamenti i Greqisë heq imunitetin për 13...

April 22, 2026

​Irani thotë se ka goditur tri anije në Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

Policia e Kosovës godet kontrabandën në Hodonovc të...

Izet Sadiku përfundon mandatin si drejtor i Shëndetësisë...

Erdogani pret Rutten, diskutojnë përgatitjet për samitin e Ankarasë

Faton Klinaku: Ai që e ofendon Hashim Thaçin, është tradhtar e bir tradhtari