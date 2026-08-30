Përparim Rama: VV po bllokon ndërtimin e Kompleksit “Adem Jashari” dhe nënkalimit “Agim Ramadani”
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar sërish me pretendime se Qeveria e Kosovës po bllokon komunat, përfshirë kryeqytetin të cilin e drejton. Ai ka thënë se pushteti i Vetëvendosjes po e bllokon ndërtikmin e kompleksit “Adem Jashari” dhe nënkalimin “Agim Ramadani”. Rama më parë ka thënë se do të jetë pjesë e protestës së…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar sërish me pretendime se Qeveria e Kosovës po bllokon komunat, përfshirë kryeqytetin të cilin e drejton.
Ai ka thënë se pushteti i Vetëvendosjes po e bllokon ndërtikmin e kompleksit “Adem Jashari” dhe nënkalimin “Agim Ramadani”.
Rama më parë ka thënë se do të jetë pjesë e protestës së komunave më 1 shtator para Qeverisë.
Postimi i plotë:
VETËVENDOSJE BLLOKON NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT “ADEM JASHARI” DHE NËNKALIMIT “AGIM RAMADANI” NË KRYEQYTET!
Projektin që e largon trafikun nga sipërfaqja dhe krijon një shesh të ri publik pranë Xhamisë, Muzeut Kombëtarë dhe Qytetit të Vjetër!
Projektin që i hap rrugë edhe ndërtimit të Kompleksit “Adem Jashari”, i cili i ka kaluar të gjitha proceset e nevojshme me Kryeqytetin.
TË DY PROJEKTET JANË GATI.
PROCEDURAT JANË KRYER.
MBETET VETËM TË NISË NDËRTIMI.
Vetëvendosje prapë BLLOKON. Jashtëligjshëm!
Kujt po i konvenon një Kosovë pa zhvillim?
Kush po e zbaton planin me e bo Kosovën me u duk si “Kandahar”? Me urdhër të kujt po bllokohet Kryeqyteti?
Mbi 300,000 qytetarëve të Kryeqytetit i keni borxh përgjigje se cilën agjendë po e zbaton