Përparim Rama thërret konferencë për Lojërat Mesdhetare 2030, pas përplasjeve me Qeverinë

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, do të mbajë të premten konferencë për media lidhur me organizimin e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”. Sipas njoftimit të Komunës së Prishtinës, konferenca do të mbahet më 16 tetor, duke filluar nga ora 12:00, në sallën e konferencave në objektin e vjetër të komunës, transmeton lajmi.net. Konferenca vjen pas zhvillimeve…

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15/10/2026 20:40

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, do mbajë premten konferencë për media lidhur me organizimin e Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”.

Sipas njoftimit Komunës Prishtinës, konferenca do mbahet 16 tetor, duke filluar nga ora 12:00, sallën e konferencave objektin e vjetër komunës, transmeton lajmi.net.

Konferenca vjen pas zhvillimeve fundit dhe debatit publik rreth përgatitjeve për këtë ngjarje sportive ndërkombëtare.

enjten, Rama paralajmëroi se Kosova rrezikon ta humbasë organizimin e Lojërave Mesdhetare vitit 2030, duke iu referuar një letre Komitetit Ndërkombëtar Lojërave Mesdhetare (ICMG), ku ngrihen shqetësime për përmbushjen e detyrimeve administrative dhe financiare.

Ndërkohë, ministri i Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani, kundërshtoi deklaratat e Ramës, duke i cilësuar ato si alarm pabazë. Ai siguroi se Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar për organizimin e Lojërave Mesdhetare vitin 2030.

Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030” janë planifikuar mbahen Kosovë dhe përbëjnë një nga ngjarjet rëndësishme sportive vendi pritet organizojë./lajmi.net/

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